Sakarya'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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Sakarya'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Sakarya\'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda, 58 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve 75 bin lira ele geçirildi. İstanbul'dan Adapazarı'na uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

27.03.2024 11:41  Güncelleme: 11:42
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Sakarya'da, 58 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve 75 bin liranın ele geçirildiği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul'dan Adapazarı ilçesine uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen kişilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 58 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 75 bin lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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