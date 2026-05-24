Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

24.05.2026 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 6 kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

SAKARYA'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan 3 şüphelinin başka suçlardan arandığı ortaya çıktı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde 'torbacı' olarak ifade edilen uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin iş yeri, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 30 kilo sentetik cannabinoid yapımında kullanılacak olan 10.50 gram kimyasal madde, 19 parça halinde 3 bin 800 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik cannabinoid, 37 gram metamfetamin, 4 parça halinde toplam 28.65 gram sentetik cannabinoid, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından C.K. (37), A.K. (29), G.M. (40), K.K. (29), E.K. (42) ve R.A. (40) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K.'nin 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, bulundurma' suçundan 5 yıl 8 ay, 'Tehdit' suçundan 5 ay olmak üzere toplamda 14 yıl 5 ay kesilmiş hapis cezası, R.A.'nın, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, bulundurma' suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün kesilmiş hapis cezası, C.K.'nın ise 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası ile arandıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., A.K., G.M., K.K., E.K. ve R.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

HABER: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu

20:56
Süper Lig’e yükselen son takım Çorum FK oldu
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
20:44
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
20:33
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
20:08
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
19:47
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı
19:46
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 21:30:28. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.