Sakarya\'da Vatandaşlar Türk Kızılay Kampanyasına Destek İçin Kan Bağışında Bulundu

Sakarya'da vatandaşlar, Türk Kızılay'ın "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek için kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, AA muhabirine, kan stoklarını yüksek seviyede tutmak için Kızılay Kan Alım Noktası'nda kampanya düzenlediklerini belirtti.

Kampanya yaptıkları dönemde, stok seviyesinin normalin üzerine çıktığına işaret eden Koç, "Kan bağışı sürekli bir ihtiyaç. Onun için sağlıklı bireyleri alışkanlık haline getirmek için bu tür programlarımıza devam edeceğiz. Gönüllü bağış sayısını daha yüksek tutmak istiyoruz. Bölge bazlı çalıştığımız için stoklarımız ne kadar güçlü olursa, kuvvetli olursa vatandaşımıza sağlıklı ve düzenli hizmet vermeye devam etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Sakarya Kan Bağışı Merkezi Müdürü Emre Kaya da hedeflerinin ramazan ayı öncesinde, kan bağışı sayısını artırmak olduğunu kaydetti.

Bağışçı Kadir Bellikan da Türk Kızılay'ın kan stoklarının azaldığını dile getirerek, vatandaşlara kan bağışında bulunması tavsiyesinde bulundu.

Bağışçı Nihat Tarımcı ise kan bağışında bulunduğunda, kendini daha sağlıklı hissettiğini aktararak, kan ihtiyacının karşılanması için herkesin bağışında bulunması gerektiğini vurguladı.