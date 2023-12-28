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Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 59 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 59 yaralı

Sakarya'nın Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler Mevkiinde meydana gelen zincirleme kaza sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sakarya\'da zincirleme kaza: 10 ölü, 59 yaralı
28.12.2023 - 12:17,
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Sakarya'nın Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler Mevkiinde, üçü yolcu otobüsü olmak üzere yedi aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 59 vatandaş yaralandı. Kazaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde üç Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler Mevkiinde, bu sabah 04: 36'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yolun İstanbul istikametinde 3'ü otobüs, 7 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 10 yurttaş hayatın kaybetti, 8'i ağır 59 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle yok trafiğe kapatıldı. Ekiplerin kazaya müdahalesi devam ediyor.

Olay yerinden ilk açıklamayı yapan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz; kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 kişinin yaralandığını belirtti.

Kazaya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"10 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ, 8'İ AĞIR 59 KİŞİ İSE YARALANDI"

"Bu sabah 04.36'da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler Mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kazaya ilişkin X hesabından şu bilgileri paylaştı:

"SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA SORUŞTURMA BAŞLATTI, ÜÇ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ"

"Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7'si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde üç Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir."

İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya da X hesabından şu mesajı paylaştı:

"YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

"Adapazarı'nda yaşanan trafik kazası içimizi yaktı. Bu sabah Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen ve 3'ü otobüs olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 59 kişi ise yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yol açma çalışmaları devam etmektedir. Yoğun sis durumu devam etmektedir. İstanbul istikametinde trafik Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolundan devam etmektedir."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabında, olay yerinde çekilmiş bir fotoğraf ile birlikte, şu mesajı paylaştı:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."

Kaynak: ANKA
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