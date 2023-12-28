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Sakarya'da zincirleme kaza: Ölü sayısı 10 - Son Dakika
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Sakarya'da zincirleme kaza: Ölü sayısı 10

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada, ölü sayısı 10, yaralı sayısı ise 59 olarak açıklandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri morglara götürüldü ve kaza sonucu zarar gören araçlar yoldan kaldırıldı. Karayolları ekipleri temizlik çalışmalarını tamamladıktan sonra yol trafiğe açılacak.

Sakarya\'da zincirleme kaza: Ölü sayısı 10
28.12.2023 - 09:45,
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ÖLÜ SAYISI 10

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada, daha önce 11 olarak açıklanan ölü sayısının 10 olduğu, yaralı sayısının ise 59 olduğu belirtildi. 8'i ağır olan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazada ölenlerin cansız bedenleri, Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrası morglara götürüldü. Ayrıca kazaya karışan araçların da tamamı yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açılacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da zincirleme kaza: Ölü sayısı 10 - Son Dakika
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