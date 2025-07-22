Sakarya'daki Orman Yangını 3. Günde Kontrol Altına Alınamıyor

1) SAKARYA'DAKİ ORMAN YANGINI 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangını halen söndürülemedi. Yaklaşık 1500 hektar alanda etkili olan yangında 2 mahalle boşaltıldı. Taşoluk mahallesinde 3 ev küle döndü.

Gündüzleri 13 helikopter 8 uçak, gece boyunca ise karadan da çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle personel yangını söndürmek için seferber oldu. Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için mücadele veren ekiplere vatandaşlar da destek veriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgenin üzerinde yoğun bir sis tabakası oluştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz yangının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz gereken adımları atacağız" dedi.

Öte yandan Sakarya'da başlayan yangın Bilecik'e sıçradı. Osmaeli İlçesi'ni tehdit eden yangın nedeniyle 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.