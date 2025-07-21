Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altında

1) SAKARYA'DAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (4)

'YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI'

Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün çıkan orman yangınına ilişkin Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Geyve ilçemizde 20 Temmuz 2025 akşam saatlerinde başlayan orman yangınına, ilk andan itibaren tüm ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde müdahale edilmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına; 12 helikopter, 6 yangın söndürme uçağı ve karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yeterli sayıda personel ile yoğun bir şekilde devam edilmektedir. Ekiplerimiz, büyük bir özveriyle sahada görev yapmaktadır. Yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, soğutma ve söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Sayın Valimiz Rahmi Doğan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve Sakarya Milletvekili Murat Kaya, yangın bölgesinde çalışmaları yerinde takip etmekte; ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gerekli koordinasyonun sağlanması ve hızlı müdahale için talimatlarını vermektedirler" denildi.