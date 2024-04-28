Sakarya\'daki Tabiat Parkı, Yaralı Yaban Hayvanlarına Yeni Ev Oluyor

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Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tabiat parkı, yaralı halde bulunan ve tedavilerinin ardından doğaya salınamayacak durumdaki yaban hayvanlarının yaşamlarının kalan kısmını geçirmeleri için yeni evi oluyor.

Sakarya Nehri kıyısında taşkın sonucu oluşan göletlerin de bulunduğu 400 dönümlük alan, çevresi koruma altına alınarak 2022'de Arifiye Belediyesi tarafından mesire alanına dönüştürülüp tabiat parkı olarak hizmet vermeye başladı.

Bünyesinde hayvanat bahçesi bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Gölya Tabiat Parkı'nda oluşturulan merkezde doğada yaralı halde bulunan yaban hayvanları tedavi ediliyor, bakım evlerinde barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanıyor.

Tedavilerinin ardından doğaya salınamayacak durumdaki yaban hayvanları ise yaşamlarının sonuna kadar misafir ediliyor. Tabiat parkının daimi misafirleri arasında şah kartalı, 3 şahin, pelikan, leylek, 5 baykuş, 2 maymun, 2 su kaplumbağası, 2 flamingo, sincap, 3 papağan, atmaca ve 5 tavşan yer alıyor.

Yürüyüş yolları, piknik yeri ve kafeterya gibi alanların da bulunduğu tabiat parkı, ziyaretçilerine hayvanları yakından görme ve doğayla iç içe olma imkanı sunuyor.

"Hayvanların doğasına uygun ortam hazırlanıyor"

Gölya Tabiat Parkı Sorumlusu Ahmet Safitürk, AA muhabirine, Sakarya'nın "ilk ve tek" hayvanat bahçesinin burada bulunduğunu belirterek, 35 türde yaban hayvanına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Safitürk, tabiat parkına yaralı hale getirilen hayvanları tedavi ederek sağlıklarına kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Hayvanların tedavi süreçlerinin ardından yaşam alanlarına bırakıldığını aktaran Safitürk, "Hayvanlar tedavi sürecinin ardından doğaya salınamayacak halde ise ömürleri bitene kadar burada yaşamlarını sürdürüyorlar, bakımları yapılıyor. Şimdiye kadar leylek, şah kartalı, şahinler, papağan, baykuşlar, pelikanlar, flamingolar gibi hayvanlar geldi. Göçler esnasında çeşitli nedenlerle yaralanıp vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ekiplerine bilgi veriliyor. Ekipler de o hayvanları buraya getiriyor ve burada tedavi ediliyor." diye konuştu.

Safitürk, tabiat parkında misafir edilen hayvanların doğasına uygun ortam hazırlandığını dile getirdi.

"Doğada özgürce yaşayamayacak olan hayvanlar burada ömür boyu rehabilite ediliyor"

Veteriner hekim Beril Hocaoğlu da tabiat parkında 550 hayvanın bulunduğunu, bunlardan bazılarının Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı halde getirildiğini belirtti.

Tedavi sürecinin hayvanın durumuna göre değiştiğini anlatan Hocaoğlu, şunları söyledi:

"Hayvanlar belli bir sürede sağlıklarına kavuşurlarsa tekrar doğaya salınıyor. Sağlığına tam olarak kavuşamayıp doğada özgürce yaşayamayacak hayvanlar ise burada ömür boyu rehabilite ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parkların bize verdiği bir liste var; hayvanın yaşamını idame ettirebilmesi için ne kadar alan gerektiği, bu alanda nelerin olması ve olmaması gerektiği şeklinde. Bu prosedüre uygun şekilde alan inşa ediyoruz. Hayvanların ömür boyunca rahat bir şekilde yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz."