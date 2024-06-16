Sakarya, Düzce ve Karabük'te Camiler Bayram Namazıyla Dolup Taştı

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Sakarya, Düzce ve Karabük'te camileri dolduranlar, Kurban Bayramı namazında saf tuttu.

Sabah namazında Adapazarı ilçesindeki Tarihi Orhan Camisi'ne gelenler, namazdan önce yapılan vaazı dinledi.

Cemaat, bayram namazını eda etti, okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi, Kurban Bayramı namazı dolayısıyla doldu.

Camiye akın eden her yaştan inanan, bayram namazını kılmalarının ardından hutbeyi dinledi, duaya iştirak etti.

Cami çıkışında toplu bayramlaşma yapıldı.

Karabük'te Gazze için dua edildi

Karabük'te de bayram namazını eda etmek isteyenler camilere geldi.

Yeşil Mahalle Yeşil Camisi'nde saf tutan cemaat, namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinledi, dua etti.

İsrail'in 8 aydan fazla süredir havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin kurtuluş ve zaferi için eller semaya açıldı.

Namazın ardından Vali Mustafa Yavuz, protokol üyeleri ve vatandaşlar, ibadethane dışında toplu bayramlaşma yaptı.