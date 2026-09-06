Sakarya Geyve'de iki araç çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Geyve-Taraklı kara yolu Doğantepe ışıkları mevkisinde hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Geyve- Taraklı kara yolunda C.Y'nin kullandığı 37 NZ 303 plakalı hafif ticari araç ile U.Y. idaresindeki 34 TE 3410 plakalı SUV tipi araç Doğantepe ışıkları mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Çocuklardan birinin araçtan yola savrularak yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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