Sakarya İlkokulu Güçlendirme Süreci Devam Ediyor

(İSTANBUL)- İstanbul Valiliği, Ataşehir'deki Sakarya İlkokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, okulun B blokunun güçlendirme programına alınarak boşaltıldığı, buradaki öğrencilerin daha önce güçlendirme yapılan A blokta ikili eğitim modeliyle eğitimlerine devam edeceği belirtildi. Eğitimciler ise deprem ve yangın gibi can güvenliğine yönelik bu tip çalışmaların tatil dönemi yapılması gerektiğini belirterek, "Biz depreme dayanıklı bir okulda eğitim ve öğretimin sürdürülebilmesini istiyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği, Ataşehir'deki Sakarya İlkokulu'nun depreme dayanıklılığı konusunda basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Sakarya İlkokulu'nun A ve B bloklarından oluştuğu anımsatılarak şöyle dendi:

Valilik: İkili eğitim modeliyle eğitim devam edecek

"A Blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve depreme dayanıklı hale getirilmiştir. B Blok ise İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve boşaltılmıştır. Boşaltılan sınıflardaki öğrencilerimiz eğitimlerine, okulun A Bloğunda devam edecektir. Dolayısıyla okulumuzda eğitim gören tüm öğrencilerimiz, yine okulumuzda ikili eğitim modeliyle eğitimlerine devam edecektir."

Valiliğin açıklamasını değerlendiren Eğitim Sen 2 Nolu Şube yetkilileri, A blokta 3 derslikli ana sınıfı ve 8 derslik, B blokta ise 16 derslik olduğunu anımsatarak, deprem, yangın gibi can güvenliğine yönelik bu tip çalışmaların tatil dönemi yapılması gerektiğini belirterek, "Biz depreme dayanıklı bir okulda eğitim ve öğretimin sürdürülebilmesini istiyoruz" dediler. Öğrencilerin başka bir okula taşınması ve 2 kilometrelik alanın dışında bir okulun belirlenmesi durumunda ücretsiz servis konulması gerektiğini anımsatan eğitimciler, öğrencilerin başka tehlikelerle karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini belirtti.

ANKA'ya bilgi veren Eğitim-Sen İstanbul 2 No'lu Hukuk Sekreteri Çayan Çalık da 'hamasi' açıklamaların geçmişte yaşanan faciaları önleyemediğine dikkat çekti. Çalık, "28 Kasım itibarıyla binanın çürük olduğu tespit edilmiş, güçlendirme kapsamına alınmış ve bugün itibarıyla halen çocuklarımız çürük binada eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte. Dolayısıyla iki ayı aşkın bir süredir buna ilişkin bir önlem alınmadığını, buna ilişkin bir süreç işletilmediğine dair iddiamızı basınla paylaşmış olduk" dedi. Çalık, şöyle devam etti:

"Güçlendirme noktasında değerlendirilmiş binaların tekrardan gözden geçirilmesi lazım"

"Sonuçta bahsetmiş olduğumuz konu insan hayatı. İnsan hayatının bu kadar önemsiz görüldüğü bir durum tekrar tekrar can almaya edecektir. Biz Eğitim-Sen olarak uyarımızı bu doğrultuda yapıyoruz ve bugün bir kez daha söylüyoruz. Depremde güçlendirme noktasında değerlendirilmiş binaların tekrardan gözden geçirilmesi lazım. Örneğin Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi 1999 depremi sonrasında güçlendirmeye alınmış ve 6 Şubat depremi sonrasında tekrardan inceleme yapılmış ve binanın güçsüz olduğu ve yıkılması gerektiğine tekrar karar verilmiştir... Yine söylüyoruz deprem öldürmez alınmayan önlemler öldürür. Dolayısıyla derhal bu meseleye ilişkin adım atılmasını, çocuklarımızın her an gerçekleşebilecek bir deprem karşısında hayati tehlikelerinin bulunmasını kabul etmeyeceğimizi ve süreci takip edeceğimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşırız."