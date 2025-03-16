Sakarya İmam Hatipliler Derneği, Mali'ye yaklaşık 200 ton gıda yardımı ulaştırdı - Son Dakika
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Sakarya İmam Hatipliler Derneği, Mali'ye yaklaşık 200 ton gıda yardımı ulaştırdı

Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER), ramazan ayı dolayısıyla Batı Afrika ülkesi Mali'ye yaklaşık 200 ton gıda yardımı yaptı.

16.03.2025 12:16
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Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER), ramazan ayı dolayısıyla Batı Afrika ülkesi Mali'ye yaklaşık 200 ton gıda yardımı yaptı.

SİMDER Başkanı Yahya Bakır, AA muhabirine, Türk bayrağının gölgesinde Batı Afrika'da hizmet ettiklerini, başkent Bamako'nun su bulunmayan bölgelerinde şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır ve şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay adına iki su kuyusu açtıklarını belirtti.

Türkiye ve Almanya'da yaşayan Sakarya İmam Hatip Lisesi mezunları ve hayırseverlerin destekleriyle, ramazanın bir ve ikinci günü büyük iftar programları düzenlediklerini anlatan Bakır, "Yaklaşık 200 ton gıda dağıtıldı. İki yetimhanemiz var, yetimlerle ilgilendik. Bunun yanı sıra engellilerle ilgili iftarlarımız oldu." diye konuştu.

Bakır, bölge halkının Türkiye'den gelen yardım ekiplerine müteşekkir olduğunu ve Osmanlı'nın torunları olarak dünyaya iyiliği yaymaya devam ettiklerine inandıklarını aktardı.

Yardımlar kapsamında 25 binden fazla kişiye ulaştıklarını bildiren Bakır, "Bazı aileler, 'Eğer bu gıdayı bugün bize vermeseydiniz akşam yiyecek yemeğimiz olmayacaktı.' dediler. Tabii orada kurban, adak kurbanları kesiliyor. Yetimhanedeki çocuklara zekatlar dağıtılıyor. İnsanların yüzü güldü. Milletimiz yoksulun ihtiyaç sahibinin yanında oluyor. Belçika, Hollanda, Almanya ve İsviçre'den katkı sağlayanlar da var." şeklinde konuştu.

SİMDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Koordinatörü Cemalettin Yılkın, yurt dışındaki Müslümanlardan topladıkları yardımlarla dernek bünyesinde organizasyonlar yaptıklarını söyledi.

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Mali'de yardım hizmeti vermeye gayret ettiklerini belirten Yılkın, "Ramazan öncesi kumanya, kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi, 850 kişiye katarak ameliyatı yapıldı. İçme suyu kuyularımız var. Son 10 yıldan beri aksatmadan her yıl yapıyoruz. Ramazanda yaklaşık 200 ton gıda dağıtıldı. Bunun yanında fitre ve zekatlar var. 30 bin avro kadar nakit dağıtıldı. İhtiyaç sahibi 25 bin kişiye yardımlar ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Batı Afrika, sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya İmam Hatipliler Derneği, Mali'ye yaklaşık 200 ton gıda yardımı ulaştırdı - Son Dakika

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