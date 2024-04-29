Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğünce 19-26 Nisan'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne yönelik Sakarya, Edirne, Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 9 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 1 kilo 278 gram kokain, 1 kilo 915 gram sentetik uyuşturucu, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 173 fişek, 20 şarjör ve değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Ekiplerce 19 şüpheli yakalandı.
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