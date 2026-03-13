Sakarya'nın Fıtk Fıtk Lezzeti: Şöce Böce - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'nın Fıtk Fıtk Lezzeti: Şöce Böce

Sakarya\'nın Fıtk Fıtk Lezzeti: Şöce Böce
13.03.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın geleneksel yemeği şöce böce, ekonomik ve lezzetli bir alternatif sunuyor.

Şöce böce (fık fık) yemeği, kent merkezinde ve restoranlarda sofraları süslemese de ekonomik, lezzetli ve besleyici olması dolayısıyla Sakarya'nın saklı lezzetleri arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi'nde, Sakarya'nın şöce böce yemeğinin yapımı anlatıldı.

Sakarya mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan yemek, ekonomik, lezzetli ve besleyici özellikleriyle dikkati çekiyor. Son yıllarda unutulmaya yüz tutan yemek, malzemelerine kıyma da eklenmesiyle sofralarda daha fazla yer almaya başladı.

Savaş ve kıtlık gibi zorlu şartlarda kısıtlı malzemelerle ortaya çıkan, un, yağ, soğan ve baharatlarla hazırlanan yemek, uzun süre kısık ateşte pişiriliyor. Kaynama sırasında çıkan "fık fık" sesinden de adını alan geleneksel yemek, Manav kültüründe kuşaktan kuşağa aktarılarak varlığını sürdürüyor.

Bazı restoranlarda özel menü olarak sunulan "fık fık" yemeği, geçmişin izini taşımaya devam ediyor.

Şöce böce yemeğinin tarifini AA muhabirine anlatan yöresel yemek uzmanı ve yemek kitabı yazarı Gülsen Yıldız, Sakarya yemek kültürünün çok zengin olduğunu, ıslama köfte ve kabak tatlısının bu lezzetlerin başında geldiğini söyledi.

Kentte unutulmaya yüz tutmuş birçok yemeğin bulunduğunu dile getiren Yıldız, "Bunların en başında şöce böce geliyor. Halk arasında 'fık fık' olarak da bilinen bu yemek, tarihi, kültürü olan bir yemek. Un suyla buluşup kaynamaya başladığı zaman üstünde göz göz kabarcıklar çıkararak fık fık yapar. Bütün ev hanımları, yemekle uğraşan herkes bilir. Suyla un kaynamaya başlayınca bu fık fık sesini duyarsınız. 'Fık fık' adını da buradan almıştır." diye konuştu.

Yemeğin yapımının kolay olduğunu ancak unun bir kapta yoğrulup terletilmesi aşamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Suyu una birden değil yedire yedire karıyoruz. Birden dökersek bunun özelliği kalmaz. Yavaş yavaş, az az unumuzu terlete terlete topak topak haline getiriyoruz. Buradaki amaç hamurun birden top haline gelmemesi. Yoksa bildiğimiz börek hamuru gibi yoğurulur. O şekilde değil hamurumuzu daha çok minik toplar haline gelmesi için terletme işlemi yaparak hazırlıyoruz."

Şöce böce yemeği için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (4-6 kişilik)

400 gram kıyma1 soğan1,5 su bardağı un1 çay bardağı sıvı yağ2 tatlı kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber1 tatlı kaşığı kuru nane3 su bardağı suYapılışı

1- Kuru soğan küp küp doğranıp yarım çay bardağı sıvı yağ ile kavrulur.

2- Bir kaba alınan un hafif su serpilerek terletilir, yavaş yavaş su dökülerek avuç içerisinde ovulur.

3- Hamurun birden büyük top haline gelmemesi için, un yavaş yavaş suyu yedire yedire topak topak olana kadar yoğrulur ve küçük toplar haline getirilir (terletme işlemi).

4- Kavrulan soğanın içine 3 su bardağı su koyulur, karışımın içine minik toplar halindeki hamur yavaş yavaş bırakılarak kaynatılır.

5- Hamur ile karışımın birbiriyle özdeşleşmesi için 5-10 dakika kaynamaya bırakılır.

6- Yarım çay bardağı yağda kıyma kavrulur ve 1 tatlı kaşığı tuz ile 1 çay kaşığı karabiber eklenir.

7- Servis tabağının ortasına pişen hamur kenarlarına da kavrulan kıyma konulur, üzerine hafif nane serpilerek servis edilir.

Kaynak: AA

Gastronomi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'nın Fıtk Fıtk Lezzeti: Şöce Böce - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:13
Milyonların beklediği maçta sorun çıktı
Milyonların beklediği maçta sorun çıktı
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:24:24. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'nın Fıtk Fıtk Lezzeti: Şöce Böce - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.