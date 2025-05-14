Sakarya Valiliği'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Sakarya Valiliği, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde valimiz ve vali yardımcılarımız adına arayarak yardım talebinde bulunan kişiler olduğu yönünde şikayetler alınmaktadır. Bu şekilde bir talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi büyük önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların mağduriyet yaşamamaları konusunda dikkatli olmaları, bu tür durumlarda karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi veya emniyet birimleriyle iletişime geçmeleri gerektiği kaydedildi.