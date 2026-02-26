Sakarya Valiliği'nden Köpek Ölümü Açıklaması

Sakarya Valiliği, konak bahçesinde "köpek ölümü" başlıklı paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Valilik Konağı'nda görevli polis memurlarının köpek ölümü olayıyla ilgili yer değişikliği yapıldığı ve haklarında soruşturma açıldığı yönünde paylaşımların yer aldığı bildirildi.

Yapılan incelemede konut bahçesinde ehliyetsiz bahçıvanın emniyet aracını yaklaşık 15 dakika süreyle kullandığı, görevli personelin bu durumdan haberdar olmadığı ve konuttaki yavru köpeğin ölümüyle sonuçlanan olaydan yaklaşık yarım saat sonra bilgi sahibi olduklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gerekli güvenlik tedbirlerine riayet edilmediği değerlendirildiğinden ilgili personel hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Söz konusu olayın köpek ölümüyle ilişkilendirilerek farklı mecralara çekilmesi ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığı değerlendirilmektedir."