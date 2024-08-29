Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

29.08.2024 16:51
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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karadeniz, mesajında, Türk milletinin mazisinde sayısız zaferi barındırdığını ve eşsiz kahramanlık destanları sığdırdığını belirtti.

Türk milletinin kutsal saydığı vatan toprağı uğruna verdiği zorlu Kurtuluş Savaşı mücadelesini başarıyla taçlandırdığı 30 Ağustos 1922'nin bağımsızlık, hürriyet ve Cumhuriyet'in kuruluşunun temellerinin atıldığı çok özel bir gün olduğunu aktaran Karadeniz, Sakarya Meydan Muharebesi'nin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı olarak tarihteki yerini aldığını vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muharebeden 1 yıl sonra 26 Ağustos 1922'de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı Büyük Taarruz ile de milletin özgürlüğe ve kurtuluşa doğru yürüdüğünü bildiren Karadeniz, kazanılan bu zaferin, aziz topraklardaki 1000 yıllık varlığın perçinlendiği bir kahramanlık abidesi olduğunu ifade etti.

Karadeniz, mesajında şunları kaydetti:

"Birer vatan ve toprak aşığı olarak her türlü tehdide karşı gözü kara ve korku bilmez bu asil millet, kazanılan bu büyük zaferle tarihi boyunca kimseye boyun eğmediğini bir kez daha tüm dünyaya kabul ettirmiş, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş, bağımsızlık ve hürriyetinden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını da cümle aleme ilan etmiştir. Bizler de bugün millet olarak bu müstesna zaferi en güzel şekilde yaşamayı ve yaşatmayı kendimize daima bir borç biliyoruz ve şartlar ne olursa olsun her Zafer Bayramı'nda istiklalimizi muhafaza etmenin onurunu ve sevincini yaşıyoruz."

Karadeniz, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna şehit düşenleri rahmetle andığını, kahraman gazileri minnetle yad ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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