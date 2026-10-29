Sakarya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Sakarya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

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Sakarya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sakarya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ın Valilik Çalışma Ofisi'nde il protokolünün tebriklerini kabulüyle başlayan program, Adapazarı Kültür Merkezi önünde düzenlenen geçit töreniyle devam etti.

Vali Doğan, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Mehmet Ekici ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın tören alanını ve vatandaşları selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı da dinletildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yağış altındaki programda birçok aile, çocuklarıyla Türk bayrakları taşıyarak tören alanını doldurdu.

Vali Doğan, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının, aziz milletin bağımsız yaşama kararlılığını ve kendi geleceğini belirleme iradesini bütün dünyaya gösterdiği tarihi dönüm noktası olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında geçmişe bakıldığında büyük fedakarlıklarla kazanılan bağımsızlığın ardından azimle, kararlılıkla ve inançla ilerleyen Türkiye'yi gördüklerini belirten Doğan, "Köylerden şehirlere, okullardan üniversitelere, atölyelerden fabrikalara ve tarlalardan teknoloji merkezlerine uzanan büyük gelişim sürecini yaşıyoruz. Bilimde ilerleyen, sanayide üreten, tarımda güçlenen, kültürünü yaşatan ve sanatını geliştiren Türkiye için çalışıyoruz." dedi.

Törende İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bölük Komutanlığınca tüfekli hareketler ile halk oyunları gösterisi yapıldı.

Bando eşliğinde resmi geçidin yapıldığı törene AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Yeni Parti Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri yetkilileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Düzce

Düzce Valiliği önündeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

Tören birliklerini ve vatandaşları selamlayan Vali Mehmet Makas, Cumhuriyet'in 103. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla andıklarını dile getirdi.

Makas'ın konuşmasının ardından halk oyunu ve spor gösterileri sunuldu. Daha sonra askeri birlikler, sporcular, öğrenciler ve araç kortejinden oluşan tören geçişi yapıldı.

Zonguldak

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, makamında tebrikleri kabul etti.

Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda devam eden kutlamalarda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından konuşan Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet'in, milletin tarih boyunca taşıdığı bağımsızlık iradesinin ve zor şartlarda dahi sarsılmayan vatan sevgisinin ve geleceğine kendi iradesiyle yön verme kararlılığının en büyük eseri olduğunu söyledi.

Halk oyunları gösterilerinin sahnelendiği törenin devamında öğrenciler, bayrak temalı gösteri sundu.

Tören, şiir, kompozisyon ve resim alanında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından kortej geçişiyle son buldu.

Bolu

Bolu Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Abdulaziz Aydın, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk ile Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, törene katılanları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Aydın, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü milletçe gurur ve heyecanla kutladıklarını belirterek, 29 Ekim 1923'ün, milletin bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandırdığı ve kendi kaderine sahip çıkma iradesini Cumhuriyet ile ebedileştirdiği tarihi dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Aydın, Cumhuriyet'in birlik ve beraberliğin, ortak ideallerin ve kardeşliğin teminatı olduğunu dile getirerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarını ve vatan uğrunda hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere sağlık ve esenlik diledi.

Programda Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün halk oyunları ekibi ile mehter takımı gösteri sundu. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden sporculara Vali Aydın tarafından ödülleri verildi.

Kutlamalar kapsamında Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı ile Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı birlikler geçiş yaptı.

Törene komando kıyafetiyle katılan 9 yaşındaki Alparslan Günnar da geçiş yapan askerleri selamladı. Bu anlar, tören alanındakilerin ilgisini çekti.

Törene Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Karabük

Karabük'te Vali Oktay Çağatay, makamında tebrikleri kabul etti.

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Çağatay, Cumhuriyet'in 103 yıl önce büyük zorluklarla kurulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının iletildiği etkinlikte şiir ve kompozisyon okundu, halk oyunları ile çeşitli gösteriler sunuldu, resmi geçit töreni yapıldı.

Törene Belediye Başkan Vekili Kazım Çamlı, Karabük Garnizon Komutanı Albay Ahmet Sürer, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ile diğer protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.???????

Kaynak: AA
Türkiye CumhuriyetiCumhuriyet BayramıSakaryaGüncelSon Dakika

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