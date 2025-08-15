Sakarya\'ya 4 Afet Konteyneri Yerleştirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya'ya 4 afet konteyneri yerleştirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, olası afetlere karşı önlem alınması amacıyla hayata geçirilen "Afet Konteyneri ve Arama ve Kurtarma Malzemeleri Alımı" projesi kapsamında, Türkiye'de içinde arama ve kurtarma ekipmanlarının bulunacağı 20 konteyner satın alınarak envantere aktarıldı.

Erenler ve Serdivan'da birer, Adapazarı'nda iki afet konteyneri yüklenici firma tarafından yerleştirildi. Konteyner ve içindeki ekipmanlar, belirli aralıklarla yetkililerce kontrol edilecek.