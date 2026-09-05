Sakarya'ya Dev Endüstri Bölgesi Müjdesi - Son Dakika
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Sakarya'ya Dev Endüstri Bölgesi Müjdesi

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AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Ferizli ve Kaynarca'da 586 hektarlık alanın Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin Sakarya'ya yeni yatırım ve istihdam getireceğini belirtti.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde yaklaşık 586 hektarlık alanın Endüstri Bölgesi ilan edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tever, yaptığı yazılı açıklamada, kararın Sakarya açısından son derece önemli ve stratejik bir gelişme olduğunu belirterek, söz konusu düzenlemenin şehrin üretim altyapısını güçlendireceğini, yeni yatırımların önünü açacağını ve istihdam imkanlarını artıracağını kaydetti.

Sakarya'nın güçlü sanayi altyapısı, stratejik konumu, ulaşım imkanları, nitelikli iş gücü, girişimci ruhu ve üretim kabiliyetiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunan şehirlerin başında geldiğini aktaran Tever, "Bugün geldiğimiz noktada şehrimizin mevcut potansiyelini daha da büyütmek, yeni yatırımları Sakarya'ya kazandırmak ve yüksek katma değerli üretimi artırmak için atılan her adımı son derece kıymetli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tever, Endüstri Bölgesi ilan edilen alanların özellikle Ferizli ve Kaynarca ilçelerinin ekonomik gelişimine önemli katkılar sunacağına dikkati çekerek, yeni yatırımların bölgedeki ticari ve sosyal hareketliliği de artıracağını anlattı.

Sakarya'nın her alanda yükselişini kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden Tever, AK Parti olarak temel hedeflerinin şehrin yatırım potansiyelini artırmak ve vatandaşlara yeni istihdam imkanları oluşturmak olduğunu kaydetti.

Tever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'ya yönelik yatırımlara ve şehrin üretim kapasitesinin artırılmasına verdiği desteğe dikkati çeken Tever, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Alınan kararın Sakarya'ya ve Ferizli ile Kaynarca ilçelerine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Tever, "İnanıyorum ki bu adım, önümüzdeki dönemde şehrimize yapılacak yeni yatırımların, kurulacak yeni üretim tesislerinin, oluşturulacak yeni istihdam alanlarının ve katma değerli üretimin önemli bir başlangıç noktası olacaktır. Sakarya'mız üretecek, büyüyecek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine güçlü katkılar sunmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Ferizli, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'ya Dev Endüstri Bölgesi Müjdesi - Son Dakika

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