Sakarya Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Polatlı'da program düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sakarya Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Polatlı'da program düzenlendi

13.09.2025 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı dolayısıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde program düzenlendi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104. yılı dolayısıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde program düzenlendi.

Polatlı Sakarya Şehitliği'nde başlayan anma programı Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Ardından Dua Tepe Anıtı'nda düzenlenen törende mehteran bölüğü konser verdi. Törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, burada yaptığı konuşmada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri şükranla andı.

Türkiye Yüzyılı mücadelesine ilham veren ecdadı minnetle yad ettiklerini dile getiren Polat, bu mukaddes mirası gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Duatepe anıtında Türk Kızılay Polatlı Şubesince törene katılanlara ikramda bulunuldu.

Törene Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Topçu ve Füze Okul Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi, Piyade Albay Fatih Gürses, Prof. Dr. Tufan Gündüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Celal Sarıdere ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Polatlı, Sakarya, Kültür, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Polatlı'da program düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar
TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atandı TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim

18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
18:46
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
16:06
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP’li 2 isim için ihraç talebi
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 19:12:22. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Polatlı'da program düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.