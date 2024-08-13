Şakirpaşa Havalimanı'nın Kapatılmasına Tepki - Son Dakika
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Şakirpaşa Havalimanı'nın Kapatılmasına Tepki

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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmasına tepki gösterdi ve havalimanının CHP iktidara geldiğinde yeniden açılacağını belirtti.

13.08.2024 12:03
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(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmasına tepki gösterdi. Şevkin, "Şakirpaşa Havalimanı kapatılmamalıdır. Adanalı bunu unutmayacaktır. ve Atatürk bize emaneti olan bu havalimanın iktidara ilk geldiğimizde CHP olarak yeniden açacağız. Adanalı olarak Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Şakirpaşa Havaalanı'nın kapatılmasına tepki gösterdi. CHP iktidara geldiğinde havaalanının yeniden açılacağını belirten Şevkin şöyle konuştu:

"Uzun yıllar vermiş olduğumuz mücadeleye rağmen 10 Ağustos itibarıyla Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla Çukurova Havalimanı açılmış, Şakirpaşa Havalimanı kapatılmıştır. Şakirpaşa Havalimanı son derece önemli, Türkiye'nin kar eden üç havalimanından biridir. ve dokuz havalimanı içerisindedir. Dünyanın en güvenlikli havalimanlarından biridir.

87 önce Atatürk'ün talimatıyla 1937'de açılmış ve bu kadar sene boyunca bir havai koşuldan ne bir afetten ne de bir kazadan dolayı bir olumsuz etkilenme olmamıştı. Şimdi olayın aslına baktığımızda buranın işletmecisine 25 yıl boyunca 126 milyon 421 bin 212 avro garanti verildiği için Çukurova Havalimanı'na bu Şakirpaşa Havalimanı kapatılmıştır. Ulaştırma Bakanlığı'na bakarsanız Adana Havalimanı'na 3 milyon yolcu inmektedir, Çukurova Havalimanı'na verilen yolcu garantisini ise 9 milyondur. Oysa biz geçen yılki Ulaştırma Bakanlığı verilerine baktığımızda 5 milyon 600 bin yolcunun Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan uçuş yaptığını gördük. ve bu rakamlar hem pandemi döneminde hem depremde 11 ile buradan yapılan yolcu taşımacılığı nedeniyle çok daha yüksek rakamlara erişilmişti.

Bu kadar stratejik öneme sahip bu havalimanı aynı zamanda devlete aittir ve hiçbir kuruş ödemeden halkın malı olan bu havalimanı kapatılmamalıdır. Bu bir milli servettir ve milli servet kaybıdır. 350 bin nüfusu olan illerde, 850 bin nüfusu olan illerde ikinci havalimanını konuşanlar, Antalya'da bugün üç Havalimanı'nın Muğla'da iki havalimanının bulunduğu ortamda hem Adana'da hem de Mersin'de yapılmış olan bu yatırımın devam etmesi gerekmektedir. Şakirpaşa Havalimanı kapatılmamalıdır. Adanalı bunu unutmayacaktır. ve Atatürk bize emaneti olan bu havalimanın iktidara ilk geldiğimizde CHP olarak yeniden açacağız. Adanalı olarak Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şakirpaşa Havalimanı'nın Kapatılmasına Tepki - Son Dakika

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