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SAKLANDIĞI YERDEN JASAT ÇIKARDI

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi, kayınbabası ve eşinin anneannesini öldüren Mert Muharrem Taşkın, JASAT görevlileri eşliğinde saklandığı yerden çıkarıldı. Taşkın'ın işlemleri devam ederken, çiftin 3 yaşındaki çocuğu devlet korumasına alındı.

SAKLANDIĞI YERDEN JASAT ÇIKARDI
20.12.2023 - 11:54,  Güncelleme: 12:03
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SAKLANDIĞI YERDEN JASAT ÇIKARDI

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi, kayınbabası ve eşinin anneannesini pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra saklandığı barakada yakalanan Mert Muharrem Taşkın, JASAT görevlileri eşliğinde bulunduğu yerden çıkarıldı. İfadesi için jandarma karakoluna götürülen Taşkın'ın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

Öldürülen Hava Nur Şenol Taşkın ile annesi Cemile Şenol, babası Adem Şenol ve anneannesi Emine Tanış'ın cenazeleri, bugün öğle vakti Çayırbağ beldesinde, evlerine 50 metre uzaklıktaki mezarlıkta toprağa verilecek. Diğer yandan Taşkın çiftinin 3 yaşındaki erkek çocuklarının devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Jandarma, JASAT, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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