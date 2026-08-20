Salah'ın Trabzonspor Forması Mısır'da - Son Dakika
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Salah'ın Trabzonspor Forması Mısır'da

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Muhammed Salah'ın Trabzonspor forması Kahire'deki mağazalarda sergilenmeye başladı, Mısırlılar mutlu.

Trabzon spor'un iki hafta önce kadrosuna kattığı Muhammed Salah'ın bordo-mavili forması Kahire'deki tarihi çarşı Han el-Halili'deki spor mağazalarının vitrinlerinde sergilenmeye başlandı.

Tarihi çarşıdaki spor mağazalarının çoğunda Salah'ın 10 numaralı Trabzonspor formasının yanı sıra Mısır milli takım forması da yan yana yer alıyor.

Mısırlı ve Arap çok sayıda futbolsever Salah'a Türkiye'de yapılan coşkulu karşılamanın görüntülerini paylaşarak Mısırlı yıldız oyuncunun Türkiye'de bir spor kulübüne transfer olmasından mutlu olduğunu ifade etti.

Han el-Halili'de mağaza sahibi Salah Abdulmecid, AA muhabirine, tarihi çarşının son dönemde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da ziyaret ettiği Kahire'nin popüler bir çarşısı olduğunu söyledi.

"Salah'ın Türkiye'ye gitmesinden dolayı mutluyuz"

Mısırlı esnaf, iki hafta önce transfer olan Muhammed Salah'ın Trabzonspor formasının çarşıdaki mağazaların vitrinlerinde bu kadar hızlı yerini alması hakkında ise şunları söyledi:

"Salah'ın Türkiye'ye gitmesinden dolayı mutluyuz. Türk halkını seviyoruz çünkü gelenekleri bizim gibi ve dinlerine bağlılar. Biz de onlar gibi Salah'ı seviyoruz ve Türkiye'de olmasını istiyoruz."

Çarşıdan geçen Salah hayranlarından biri de mağazanın önünde 10 numaralı Trabzonspor formasını giyerek, "Salah'ın Trabzon'a gitmesine çok sevindim. Allah Türkiye'de yolunu açık etsin." dedi.

Han el-Halili'deki esnafın aktardığına göre Salah'ın forması yaklaşık 400 ila 500 Mısır cüneyhine (8 ila 10 dolara) satılıyor.

Mısırlı Sosyolog Prof. Dr. Said Sadık, Muhammed Salah'ın iki ülke arasındaki "yumuşak güç unsurlarından" biri haline geldiğini ayrıca Mısır ve Türk halkı arasındaki yakınlaşmanın "temel bir unsuru" haline geldiğini söyledi.

Salah'a olan ilgi Türk ve Mısır halkları arasındaki ilişkileri güçlendiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 14 Ağustos'taki ziyaretinde Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati ile yaptığı ortak açıklama sırasında Salah'ın adının geçtiğini hatırlatan Sadık, "Mısırlılar Muhammed Salah'a bayılıyor; maçları düzenli takip etmeyenler bile onun haberlerini takip etmeye özen gösteriyor, bu yüzden bu tutkunun forma ve spor eşyaları ticaretine yansıması son derece doğal." değerlendirmesinde bulundu.

Sadık, Muhammed Salah'ın Türkiye'de coşkuyla karşılanmasının iki ülke halkları arasındaki yakınlaşmanın da önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Mısır'daki tüccarların sportif ve müzikal gelişmelere ayak uydurma konusunda çok hızlı olduğunu dile getiren Sadık, "Muazzam popülaritesi göz önüne alındığında, Salah'ın forması elbette daha da yaygınlaşacak. Han el-Halili'de ve kar etmek isteyen her mağazada yer alacaktır. Ayrıca bu durum, Türk ve Mısır halkları arasındaki ilişkileri güçlendiriyor ve iki ülkenin kültürlerini daha yakından tanımasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Mısır-Türkiye ilişkileri uzmanı Kerem Said ise Muhammed Salah'a Türkiye'ye transferinden bu yana gösterilen yoğun ilginin spor boyutunu aşarak siyasi, ticari ve sosyal alanları kapsayan bir boyutu yansıttığını söyledi.

"Mısır pazarında formaların basılması ve mağazalarda görülmesi konusunda büyük bir hız gördük, aynı şekilde Türkiye'de de coşkulu karşılamasından bu yana Salah'a büyük bir ilgi var." diyen Said, Salah'ın iki ülke halklarını yakınlaştıran bir unsur olmaya devam edeceğini kaydetti.

Salah'ın Chelsea ve Liverpool'da oynadığı zamanlarda da popülaritesinin olduğunu hatırlatan Said, "Ancak Salah, Türkiye'ye transferinde olduğu gibi daha önce hiç böyle resmi, siyasi ve diplomatik söylemlerin konusu olmamıştı. Bu da Mısır ile Türkiye arasında siyasi ilişkileri geliştirme ve halk bağlarını daha önce görülmemiş bir şekilde destekleme yönünde resmi bir irade olduğunu doğruluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salah'ın Trabzonspor Forması Mısır'da - Son Dakika

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