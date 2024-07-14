Salda Gölü'nde Sıcak Hava Balonu İle İlk Uçuş Gerçekleştirildi

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Salda Gölü'nde sıcak hava balonuyla ilk uçuş böyle görüntülendi

Göl manzarası eşliğinde 11 sıcak hava balonu havalandı

BURDUR - Türkiye'nin ve dünyanın sayılı doğal harikalarından birisi olan Salda Gölü'nde sıcak hava balonu ile ilk uçuş gerçekleştirildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan doğal yapısı nedeniyle koruma altında bulunan, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı doğal harikaları arasında yer alan, berrak Salda Gölü'nde balon turizmi başladı. Göl manzarası eşliğinde 11 sıcak hava balonunun ilk uçuşu gerçekleştirdiği programa katılanlar güneşin doğuşuyla birlikte eşsiz Salda Gölü manzarasında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Balon turizminde yeni bir destinasyon

Programda konuşan Burdur Valisi Dr. Türker Öksüz, hedeflerinin Kapadokya ve Pamukkale'nin ardından balon turizminde Burdur'u yeni bir destinasyon merkezi haline getirerek, turizmine katkı sağlamak istediklerini belirtti. Burdur'un Teke Yöresi'nin 'Kültür Başkenti' olarak anıldığının altını çizen Vali Öksüz, "Burdur, Sagalasos ve Kibyra gibi antik kentleri müzeleri, İnsuyu Mağarası, tarihi konakları, gölleri, lavanta ve gül bahçeleri, yöresel lezzetleri, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ve son yıllarda özellikle kültür turizmi, eko turizmi alanında ön plana çıkan önemli bir potansiyele sahip olan şehrimizdir" dedi.

Dünyanın göz bebeği Salda

Turizm potansiyelinin en önemli halkalarından birisi olan Salda Gölü'nde balon turizmine ev sahipliği yapıyor olmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Vali Öksüz, "İnanıyorum ki bu güzel heyecan sonucunda bölgemizin turizmine, ülkemizin turizmine, ilimize ve yaşayan vatandaşlarımıza önemli katkılar sunacak. Türkiye'nin ve dünyanın da harikaları arasında sayılan Salda Gölü, hepiniz biliyorsunuz beyaz kumsalıyla eşsiz turkuazın renkleri ile şölen sunan, görsel olarak herkesi büyüleyen sadece Burdur'un değil dünyanın da gözbebeği bir yer. Bugün başlangıcında vereceğimiz uçuşlar ile birlikte Salda Gölü'nün bu güzelliğini güneşin doğuşu ile birlikte farklı bir açıdan, yani gök yüzünden herkes seyretme imkanına sahip olacak ve bu etkinlikle birlikte balon turizminde farklı bir destinasyon oluşuyor. Biz Salda'nın bu balon uçuşu ile birlikte Ülkemizin önemli turizm ve ulaşım noktalarından biri olacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burdur turizmden hak ettiği payı alacak"

Turizm sektörünün dünyada 40'a yakın sektörü etkileyen ve istihdam oluşturan önemli bir sektör olduğunun altını çizen Burdur Valisi Dr. Türker Öksüz, "Böylesine hızlı büyüyen bir sektörde biz de Burdur olarak hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. Biz potansiyelli bir şehiriz, turizmde iddialıyız ve bu iddiamızı burada güçlü şekilde taçlandırarak balon turizminin startını sizlerle hep birlikte vereceğiz inşallah. Alternatif turizm türleri, ürün çeşitlendirme faaliyetleri günümüzde artık turizmde önem kazandı ve biz de sahip olduğumuz bu doğal tarihi ve kültürel değerlerimiz ile birlikte potansiyelimizi açığa çıkarmak, bütün dünyaya bütün insanlığa sunma istiyoruz ve turizm sektöründe adımızı tüm Türkiye'de önemli şekilde duyurmak istiyoruz ve bu uçuşlar ile birlikte artık Kapadokya ve Pamukkale'den sonra artık Burdur ismini bütün herkes bilmiş olacak" dedi.

"Ekolojik dengeye dikkat edeceğiz"

Balon turizmi ile birlikte Burdur'a istihdam ve turizm sektöründen önemli pay almayı hedeflediklerini belirten Vali Öksüz, "Balon turizmi yöremizdeki altyapıyı da geliştirecek ve gerek yerli gerek yabancı turist hareketliliği ile birlikte yöremiz önemli mesafe kazanacak önemli bir gelirinde sahibi olacak diye düşünüyoruz. Potansiyelimizi de hem ulusal hem uluslar arası alanda artırarak inşallah bu alandaki konumumuzu güçlendireceğiz. Uçuş faaliyeti yapılırken yöredeki ekolojik dengeye dikkat edeceğiz asla zarar vermeyeceğiz. Burası özel çevre koruma bölgesi, bu niteliğini hep birlikte koruyacağız. Koruyarak bu balon etkinliğini gerçekleştirmiş olacağız. Bu bizim için bir hayaldi bir ümitti aslında. İlk göreve atandığım zaman burada Salda Gölü'nü gördüğüm an hakikaten burada bir balonun olabileceğini de hayal etmiştim. Bugün bu hayali gerçekleştirmenin de mutluluğu içindeyiz" şeklinde konuştu.

Programa Vali Dr. Türker Öksüz'ün yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, Yeşilova Kaymakamı Zafer Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurt ve vatandaşlar katıldı.