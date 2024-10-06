Saldırıda Ölü Sayısı 2\'ye Yükseldi

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AĞIR YARALANAN FATMA ÖZDEMİR DE YAŞAMINI YİTİRDİ; ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Tekirdağ'da Erdal Uzuner'in Barkın Perçin'i öldürdüğü, 1'i polis 4 kişiyi vurduğu tabancalı saldırıda ağır yaralanan ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Fatma Özdemir (27), gece saatlerinde hayatını kaybetti. Özdemir'in yarın kentte toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, saldırıda yaralanan polis memuru ile S.D. ve N.Ç.K., hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Bugün ölen Barkın toprağa verilirken, Erdal Uzuner ise tutuklanmıştı.

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ,