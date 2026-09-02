Salıcı: Gökçek ve Şahin\'e adli kontrol yetiyor da muhalefete tutuklama mı gerekiyor

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yürütülen adli süreçlerle muhalefet isimlerine yönelik uygulamaları karşılaştırarak, "Demek ki hukuk varmış. Ama herkese uygulanmıyormuş. İktidara başka, muhalefete başka hukuk olmaz" dedi.

Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı; iki gün sonra kendi ayağıyla savcılığa gidecek. Demek ki istenince insanları ifadeye davet etmek, şafak operasyonuyla evlerine polis yığmadan da soruşturma yürütmek mümkünmüş. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Tutuklanmadı; yurt dışına çıkış yasağı biçimindeki adli kontrolle serbest bırakıldı. Demek ki tutuklama peşin cezaya dönüştürülmeden, bir soruşturma tutuksuz da sürdürülebiliyormuş.

Ama sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık sabah saatlerinde evinden gözaltına alınarak tutuklandı. Komedyen Deniz Göktaş şaka yaptı diye tutuklu yargılanıyor; tahliye olunca başka bir şakadan tutuklanıyor. Demek ki hukuk varmış. Ama herkese uygulanmıyormuş. Biz kimseye hukuksuzluk yapılsın demiyoruz. İktidara başka, muhalefete başka hukuk olmaz."