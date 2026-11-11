Salıcı, Takasbank Genel Müdürü\'nün tutuklanmasını düzenin çürümesine bağladı

(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'nun fon krizi nedeniyle tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye'de kuzular kurda, tavuklar tilkiye emanet edilmiş. Devletin güvenilirliğini korumak bu makamlardaki insanların namusuna emanet. Bu skandala bir adli vaka demek, meseleyi küçültmek olur. Türkiye'nin düzeni tepeden tırnağa çürümektedir. Görünen o ki tuz kokmuştur" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, fon krizine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Salıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kuzular kurda, tavuklar tilkiye emanet edilmiş. Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Devlet Denetleme Kurulu'na 9 yıl başkanlık yaptı. Bugün cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık dosyasında tutuklandı.

Hani şu devletin malını, mülkünü, idaresini, kurumlarını inceleyen, masaların altını üstüne getiren, gizli bilgi ve belgelere erişen, 'Teftiş ediyoruz' dediğinde herkesin paçasını tutuşturması gereken o Devlet Denetleme Kurulu… Kallavi dosyalarda devreye giren Devlet Denetleme Kurulu… Döviz kurlarında manipülasyon iddiaları… İmar rantları… Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Hrant Dink'in, Turgut Özal'ın ölümleri… Madımak katliamı… Ankara Garı'ndaki terör saldırısı… KPSS sorularının çalınması için görevlendirilen Devlet Denetleme Kurulu…

Devletin güvenilirliğini korumak bu makamlardaki insanların namusuna emanet. Bu skandala bir adli vaka demek, meseleyi küçültmek olur. Türkiye'nin düzeni tepeden tırnağa çürümektedir. Görünen o ki tuz kokmuştur."