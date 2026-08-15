Salihli'de Oksijen Tesisinde Yangın: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Salihli'de Oksijen Tesisinde Yangın: 2 Ölü, 2 Yaralı

Salihli\'de Oksijen Tesisinde Yangın: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların olduğu tesisin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangından etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, olayda tesisin yanı sıra 3 otomobilde de hasar oluştu.

2 kişinin cansız bedenleri bulundu

Ekiplerin tesiste yaptığı kontrolde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu.

Yangında hayatını kaybeden kişilerin işletme sahibi Nazif Kavas ile çalışanı Servet Ekiz olduğu tespit edildi.

Ekiplerin tesisteki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salihli'de Oksijen Tesisinde Yangın: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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