Salihli\'de Roma Dönemi Sikkeleri Ele Geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında edindikleri bilgi üzerine M.O'nun (30) Gökköy Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 sikke, 1 dedektör ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.O'ya ruhsatsız silah bulundurmaktan da 9 bin 76 lira idari para cezası uygulandı.