Manisa'nın Salihli ilçesinde Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli- Gölmarmara kara yolundaki uygulamada sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.
Bir otobüse sivil kıyafetle binen jandarma personeli, yolculuk süresince denetim gerçekleştirdi. Trafik kurallarına uyan sürücüye teşekkür edildi.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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