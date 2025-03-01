Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları C.K'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada 14 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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