Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişiden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişiden 1'i Tutuklandı

Salihli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişiden 1\'i Tutuklandı

Salihli ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, B.B. ve M.A. isimli şüphelilerin üst aramasında 350 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 12 sikke, 4 tarihi obje, 2 uyuşturucu hap ve 4 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden B.B. tutuklanırken, M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.02.2024 15:33
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Salihli'de üstlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişiden 1'i cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri B.B. (32) ve M.A'nın (28) üst aramasında 350 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 12 sikke, 4 tarihi obje, 2 uyuşturucu hap, 4 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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