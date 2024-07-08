Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu ve Trafik Denetimi

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Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ekiplerin durumundan şüphelendiği A.A. (27) ve F.A'nın (38) üzerinden 24 gram sentetik uyuşturucu ve 10 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Yaklaşık 250 sürücüyü kontrol eden ekipler, 50 sürücüye yaklaşık 500 bin lira trafik cezası verdi, 20 motosiklet de trafikten men edildi.