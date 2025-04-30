Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, denetimler sırasında durumunda şüphelendikleri S.T'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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