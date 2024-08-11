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Saltanat kayıkları sünnet konvoyu oldu

AMASYA - Şehzadeler şehri Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak nehri ilginç bir sünnet konvoyuna sahne oldu. Süslenen saltanat kayıklarına binen çocuklar nehrin üstünde tur atıp keyif sürdü. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü düzenlenen sünnet şöleninde kentteki 21 çocuğu sünnet ettirdi. Osmanlı Devleti'nin 8. padişahı Sultan II. Bayezid'in vakfiyesi yerine getirilmiş oldu.

Amasya'da Sultan II. Bayezid tarafından 1496 yılında kurulan "Çocukları Sünnet Ettiren Vakfı"nın vakfiyesi, 528 yıl sonra yeniden hizmet verdi. Vakfın, "Sünnet edilmesi lazım gelenler sünnet edile. Sünnet edilmesi gereken çocuğa münasip güzel elbise verile" hayır şartı gereği, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmetlerinden faydalanan 21 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Otelde sünnet yemeği yiyen çocuklar, süslenen saltanat kayıklarına binerek Yeşilırmak nehrinin üstünde tur atıp keyif sürdü. Belediye bandosunun seslendirdiği marşlar eşliğinde üstü açık otobüsle şehri dolaşan çocuklar coşku dolu günün anısına tarihi mekanlarda fotoğraf çektirdi.

Sultan II. Bayezid Külliyesinde düzenlenen programda Mevlid-i Şerif okunması sonrasında Nasreddin Hoca gösterisini de izleyen çocuklara protokol tarafından bisiklet, çeşitli hediyeler ve altın verildi.

Vakfın merkezi olan Amasya'da böyle bir şöleni düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, "Osmanlı'nın iyilik mirasını geleceğe taşıyan Sultan II. Bayezid'in hayır şartı gereği sünnet organizasyonlarımız büyük bir coşkuyla yapılmaktadır" dedi.

Vakfın, "Sünnet edilmesi lazım gelenler sünnet edile. Sünnet edilmesi gereken çocuğa münasip güzel elbise verile" olan hayır şartına işaret eden Amasya Valisi Yılmaz Doruk da, "Sultan II. Bayezid çok ince bir şartla bize böyle bir sorumluluğu yüklemiş. Bunu dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz" diye konuştu.