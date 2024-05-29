Salvini, Macron ve Scholz\'un Ukrayna\'ya silah yardımı açıklamalarına tepki gösterdi

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya kendisini savunması için gönderilen silahların Rusya'da kullanılmasından bahsederek "çılgınca" bir şey söylediklerini kaydetti.

Salvini, Macron ve Scholz'un dünkü görüşmeleri ardından basın toplantısında Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarıyla ilgili sözlerine, X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Salvini, "İtalya, savaşı reddediyor. Bunu Anayasamız söylüyor. Fransa ve Almanya bunu akıllarında tutmalı, zira genellikle ne yapıp ne yapılmaması konusunda tüm Avrupalılar adına karar verdiklerini iddia ediyorlar. Ukrayna'ya kendisini savunması için gönderdiğimiz silahların Rusya'da bombalama yapmak ve öldürmek için kullanılabileceğinden bahsederlerken, 'çılgınca' bir şey söylüyorlar ve küresel bir savaş trajedisinin kapılarını aralıyorlar. Lig ve İtalyan hükümeti, herhangi bir savaş fikrine 'hayır' diyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Macron, Almanya Başbakanı Scholz ile dün düzenlediği basın toplantısında, "(Ukrayna'nın) Rusya'ya (topraklarına) saldırmalarına izin vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ukrayna'ya ateşlenen füzelerin bulunduğu askeri alanlar ve temelde Ukrayna'nın saldırıya uğradığı askeri bölgeler için." ifadelerini kullanmıştı.

Scholz da Ukrayna'nın Batılı ülkelerin verdiği silahların Rusya topraklarında kullanılması konusunda da saldırıya uğradığını ve kendisini savunması gerektiğini ifade etmişti.