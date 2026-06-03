Salzburg'da Türk Restoranına Irkçı Saldırı - Son Dakika
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Salzburg'da Türk Restoranına Irkçı Saldırı

03.06.2026 19:22
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Mattsee'deki bir Türk restoranının camlarına Nazi sembolleriyle grafitiyle saldırı düzenlendi.

Avusturya'nın Salzburg eyaletinde bir Türk restoranının camlarına grafiti ile Nazi sembolleri çizilerek ırkçı saldırı düzenlendi.

Avusturya basınına göre, ırkçı saldırı 31 Mayıs'ın erken saatlerinde, Salzburg eyaletine bağlı Mattsee kasabasında gerçekleşti.

Mattsee'deki birçok işletme ve binaya grafiti ile Nazilerin kullandığı gamalı haç, Nazi lideri Adolf Hitler'i övmek için kullanılan "Heil Hitler" selamına atfen 88 sayısı ve küfürlü ifadeler çizildi.

Mattsee Belediye Başkanı Michael Schwarzmayr, yaptığı açıklamada, ırkçı saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Schwarzmayr, Mattsee'de bu tür eylemlerin kesinlikle hoş görülmeyeceğini vurgulayarak "Pazar sabahı midem bulandı. Bu gerçekten çok korkunç, kesinlikle kınanması gereken bir olay ve bizim kasabamıza hiç yakışmıyor. Tek bir olay yaşanmadı. Çok sayıda ev, araba, bahçe duvarı, cam ve hatta bir telefon kulübesi bile boyanmıştı. Gerçekten korkunç bir durum." dedi.

Polis yetkilileri, olay hakkında soruşturma başlattıklarını ve ırkçı saldırıları düzenlediğinden şüphelenilen 20 ila 22 yaşlarında 3 şüphelinin ifadesinin alındığını bildirdi.

Irkçı saldırıya maruz kalan restoran işletmecisi Mustafa Ustaoğlu, AA muhabirine, olaydan dolayı çok üzüldüğünü söyledi.

Ustaoğlu, 45 yıldır Mattsee'de yaşadığını ve ilk kez böyle bir ırkçılığa tanıklık ettiğini aktardı.

Mattsee'de 25 yıldır restoran işlettiğini ve bölgedeki vatandaşların kendisini iyi tanıdığını belirten Ustaoğlu, kasabada yabancı düşmanlığına pek rastlanmadığını ifade etti.

Ustaoğlu, Nazi sembollerinin sadece kendi dükkanına değil, çevredeki eczane gibi işletmelere de çizildiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salzburg'da Türk Restoranına Irkçı Saldırı - Son Dakika

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