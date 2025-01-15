Şam'a 7 Yıl Sonra Dönüş - Son Dakika
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Şam'a 7 Yıl Sonra Dönüş

Şam\'a 7 Yıl Sonra Dönüş

Baas rejimi sonrası 50 Suriyeli, yıllar sonra Şam'a döndü, evlerini yeniden inşa etme umutlarıyla.

15.01.2025 20:47
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Suriye'de Baas rejimi güçlerinin saldırıları sonucu başkent Şam'ı terk etmek zorunda kalan sivillerden 50 kişilik bir grup, yıllar sonra evlerine döndü.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriyelilerin evlerine dönüşü sürüyor.

Ülkenin kuzeyine zorla göç ettirilen ve aralarında kadın ile çocukların da olduğu 50 kişilik grubu taşıyan araç, sabah saatlerinde Azez ilçesinden yola çıktı.

Şamlıları taşıyan araç, akşam saatlerinde Harasta Otobüs Terminali'ne ulaştı.

Yıllar sonra evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Şamlılar, AA muhabirine konuştu.

Şam'a 7 yıl sonra ilk kez dönen Ahmed Matuk, "Evime dönüp vatandaşlarla buluşmak ve buranın havasını solumaktan daha güzel bir duygu olamaz. Çok şey kaybettik ancak onurluyduk, onurlu kaldık, kazandık. Çok şükür zorunlu göçten sonra tekrar döndük. (Rejim) Onlar buraları yerle bir etti. Buraları yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Matuk, Baas rejimi döneminde en az 7 kez alıkonduğunu söyledi.

Besime Şerife ise 7 yıl sonra evine döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Şerife, Cobar Mahallesi'ndeki evlerinin yıkıldığını belirterek, "Şu an ne yapacağımızı bilmiyorum. Bir süre yakınlarımın yanında kalacağım. Şu an ev tutacak paramız yok. Belki bize kalacak bir yer ayarlarlar. Şu an döndük ancak kalacak yer bulamazsak Afrin'e döneriz tekrar." diye konuştu.

"İnşallah hep birlikte yeniden inşa edeceğiz"

Şam'dan zorla göç ettirilen Mustafa Hamada da " Doğu Guta'da 5 yıl boyunca abluka altında yaşadık. Rejim, Rusya ve İran'ın saldırılarına maruz kaldık. Bölgemiz yerler bir oldu, göç etmek zorunda kaldık. 2018'den bu yana evimizden uzakta yaşıyorduk." ifadesini kullandı.

Konuşması sırasında duygulanan Hamada, "Şu an memleketime döndüm. Evim yerle bir olmuş durumda. İnşallah hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Arkadaşlarımın desteğiyle bunu yapacağız." sözlerini sarf etti.

Suriye'nin kuzeyinde yaşlılara destek veren Umutları Canlandırma Derneği çalışanı Ekrem Gıneymi ise başlattıkları projeyle 5 Ocak'ta da 50 kişiyi Şam'a taşıdıklarını kaydetti.

Suriye'de Baas rejimi ve destekçilerinin Şam ve kırsalındaki bölgelere saldırıları sonucu yüz binlerce sivil, ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

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