Şam'da buluşan Suriye ve Lübnan bakanları mülteci dönüşü için işbirliği kararı aldı - Son Dakika
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Şam'da buluşan Suriye ve Lübnan bakanları mülteci dönüşü için işbirliği kararı aldı

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Suriye ve Lübnan sosyal işler bakanları Şam'da mültecilerin güvenli dönüşü, çocukların korunması ve sosyal korumada işbirliği kararı aldı. Görüşmede yaklaşık 700 bin Suriyelinin Lübnan'dan döndüğü belirtildi, çocuk işçiliğiyle mücadele ve sosyal koruma işbirliği ele alındı.

Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat ile Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, başkent Şam'da bir araya gelerek mültecilerin güvenli dönüşü, çocukların korunması ve sosyal koruma alanlarında işbirliği kararı aldı.

Şam'daki "Kudrat" Engelliler ve Savaş Mağdurları Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke ilişkilerinde karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı yeni bir dönemin başladığı vurgulandı.

Toplantıda, Lübnan'daki mültecilerin güvenli ve düzenli bir şekilde ülkelerine dönmesi, çocuk işçiliğiyle mücadele edilerek çocukların eğitime yönlendirilmesi, Lübnan'ın nakdi yardım ve sosyal koruma modelinden faydalanarak Suriye'de ulusal sistemin güçlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı.

"Çocuğun yeri iş piyasası değil, okuldur"

Görüşmede konuşan Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, iki ülke arasındaki tarihi ve ailevi bağlara dikkati çekerek, "Lübnan, en zor yıllarda yüz binlerce Suriyeli aileye kapılarını açtı, Suriye bunu asla unutmayacaktır. Bugün karşılıklı saygı ve iyi komşuluk esasına dayanan yeni bir ortaklık sürecine giriyoruz." dedi.

Nerede olurlarsa olsunlar çocukların korunmasının ortak sorumlulukları olduğunu vurgulayan Kabavat, "Çocuğun yeri iş piyasası değil, okuldur." ifadesini kullandı. Kabavat ayrıca, Lübnan'ın sosyal koruma alanındaki birikiminin Suriye'deki yeni sistemin inşasına katkı sunacağını belirtti.

"700 bin Suriyelinin dönüşü koordinasyonun başarısıdır"

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Seyyid ise Suriye'nin yeniden inşasının sadece altyapıdan ibaret olmadığını, insanı korumayı ve sosyal dokuyu onarmayı da kapsadığını ifade etti.

Yaklaşık 700 bin Suriyelinin Lübnan'dan ülkelerine geri dönmüş olmasının ortak koordinasyonun bir başarısı olduğunu belirten Seyyid, "İki bakanlık arasındaki işbirliğini büyütmek adına 2000 yılı Sosyal İşbirliği Anlaşması'nı yeniden aktifleştirecek, ortak bir mutabakat zaptı ve çalışma programı hazırlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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