Şam'da Çatışmalar: Esed Rejimi Güçleri İlerlemeye Engelleyemiyor - Son Dakika
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Şam'da Çatışmalar: Esed Rejimi Güçleri İlerlemeye Engelleyemiyor

Şam\'da Çatışmalar: Esed Rejimi Güçleri İlerlemeye Engelleyemiyor

Rejim karşıtı gruplar, Şam'ın güneyindeki banliyölere girmeye başladı ve önemli bölgeleri ele geçirdi.

07.12.2024 18:46
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Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında Beşşar Esad rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı.
Ülkenin güneybatısındaki Kuneytra il merkezini ele geçiren silahlı gruplar, Şam merkezine doğru ilerledi.
Rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, başkentin güneyindeki Darayya banliyösüne girdi.
Şam kent merkezinden paylaşıldığı belirtilen bir görüntüde, rejim unsurlarının askeri kıyafetlerini çıkarıp sivil kıyafetler giydiği görüldü.
Görüntülerde ayrıca, Şam merkezine çekilen bazı rejim ordusu birliklerinin emir komuta zincirinin bozulması neticesinde dağıldığı gözlemlendi.
Darayya, Kesva, Sahnaya, Muazamiye, Harcele bölgelerinin yanı sıra Dürzilerinin yoğun olduğu Cereme yerleşim bölgelerinden rejim unsurlarının çıkartıldığı, Esad'ın posterlerinin yakıldığı ve heykellerinin yıkıldığı kaydedildi.
Suriye'deki gelişmeler
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.
Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.
Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.
Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.
Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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