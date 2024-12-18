Şam'da İlaç Depounda Ceset Kalıntıları Bulundu - Son Dakika
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Şam'da İlaç Depounda Ceset Kalıntıları Bulundu

Seyyide Zeynep'teki ilaç deposunda 20'den fazla ceset kalıntısı keşfedildi. İncelemeler sürüyor.

18.12.2024 14:49
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Suriye'nin başkenti Şam'da Seyyide Zeynep bölgesindeki bir ilaç deposunda, çok sayıda ceset kalıntısı ortaya çıkarıldı.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de toplu mezarlar ve cesetler bulunmaya devam ediyor.

Şam'daki Seyyide Zeynep bölgesinde bir depoda aralarında çocukların da olduğu, 20'den fazla kişiye ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları bulundu.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri inceleme başlattı.

Sivil Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Ammar Selmo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seyyide Zeynep bölgesindeki ilaç deposunda inceleme başlattıklarını söyledi.

Selmo, "Burası bir ilaç deposu olarak görülüyor ancak içinde soğuk hava deposu bulduk. Deponun çürümüş cesetlerin ve iskeletlerin saklandığı bir alana dönüştüğünü gördük. Ekiplerimiz cesetleri belgelemeye çalışıyor. İskeletleri toplayıp kurbanların sayısını belirlemeye çalışıyoruz." dedi.

Cesetlere daha sonra DNA testi yapılacağını belirten Selmo, "Burası Seyyide Zeynep bölgesi. Rejim çökmeden önce bu bölge İranlı milislerin karargahıydı. Bir milis gücü hayalin edin bir yeri işgal ediyor ve cesetleri depoda tutuyor. Bu cesetlere neler yaptıklarını bilmiyoruz. Nerede tutuklandılar, nasıl öldürüldüler bilmiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İnceleme, 3-sayfa, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şam'da İlaç Depounda Ceset Kalıntıları Bulundu - Son Dakika

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