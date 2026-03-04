Şam'da 'Kardeşlik ve Tanışma İftarı' Düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Türkiye Maarif Vakfı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kardeşlik ve Tanışma İftarı" programı düzenlendi.

Şam'da düzenlenen iftar programına, Suriye Savunma Bakanı Yardımcısı Fehim İsa, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Lazkiye Milletvekili Samer Kareli, Maarif Vakfı Şam Koordinatörü Harun Akdemir, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) temsilcilerinin yanı sıra Suriye'nin farklı illerinden Türkmenler katıldı.

Büyükelçi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Maarif Vakfı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında, Suriye'nin farklı bölgelerinden gelen Türkmen gruplarla bir araya geldiklerini belirtti.

Yılmaz, Suriye'nin dört bir yanından katılım olduğu iftarın kardeşlik ortamında gerçekleştiğini ifade etti.

Maarif Vakfı ile Suriye arasında mutabakat zaptı imzalandı

Golan, Lazkiye, Halep ve Şam başta olmak üzere farklı şehirlerden Türkmenlerin programa iştirak ettiğini aktaran Yılmaz, çok sayıda ilim adamı, dini lider, imam, hoca ile eğitim alanında önde gelen profesör ve akademisyenlerin de iftarda yer aldığını kaydetti.

Büyükelçi Yılmaz, Maarif Vakfı ile Suriye Dışişleri Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandığını anımsatarak, bu nedenle iftar programının Maarif Vakfı açısından özel bir güne denk geldiğini söyledi.

Söz konusu anlaşmayla, Maarif Vakfı'nın Suriye'de faaliyet göstermesinin hukuki zeminini oluşturduklarını ifade eden Yılmaz, "Bu çerçevede Maarif Vakfı'nın Suriye'de faaliyet göstermesinin ahdi zeminini oluşturmuş olduk." dedi.

Halihazırda Suriye'nin kuzeyinde el-Bab ve Azez'de faaliyet gösteren Maarif Vakfı'nın çalışmalarının artık ülke geneline yayılacağını belirten Yılmaz, faaliyetlerin yeni hukuki zemin üzerine inşa edileceğini vurguladı.

Yılmaz, mutabakat zaptının imzalandığı gün iftar programının düzenlenmesini de "son derece önemli bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Maarif Vakfı'nın Şam ve Halep'te okul açma projesi

Türkiye Maarif Vakfı Şam Koordinatörü Harun Akdemir de Şam'daki iftar programının Vakfın Suriye'deki ilk resmi organizasyonu olduğunu belirterek, yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Akdemir, düzenlenen iftar programına ilişkin, "Bu bizim Suriye'de, özellikle Şam'daki ilk programımızdı. Buna rağmen hamdolsun çok yoğun bir ilgi oldu." ifadelerini kullandı.

Programa Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ile farklı ülkelerin büyükelçilerinin de katıldığını aktaran Akdemir, yoğun katılım ve ilgi dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Aynı gün Vakıf ile Suriye makamları arasında imzalanan protokolün, iftar programıyla aynı tarihe denk gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Akdemir, bu durumun kendileri için büyük bir sevinç vesilesi olduğunu ifade etti.

Söz konusu protokolle birlikte Vakfın Suriye'deki tüzel kişiliğinin resmen oluştuğunu dile getiren Akdemir, "Tüzel kişiliğimiz oluştuktan hemen sonra yapacağımız ilk iş, Şam'da ve Halep'te birer okul açmak olacak." dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla Suriye halkına da mesaj veren Akdemir, düzenledikleri programın adının "kardeşlik ve tanışma iftarı" olduğunu hatırlatarak, "Suriyeli kardeşlerimiz, savaş döneminde olduğu gibi savaş sonrasında da bizim kardeşlerimiz olmaya devam edecekler. İnşallah bu kardeşliği daha da pekiştirmek için buradaki ilişkilerimizi ve faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.