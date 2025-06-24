Şam'da Kiliseye Terör Saldırısı: Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Şam'da Kiliseye Terör Saldırısı: Cenaze Töreni Düzenlendi

Şam\'da Kiliseye Terör Saldırısı: Cenaze Töreni Düzenlendi
24.06.2025 15:31
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Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için cenaze töreni yapıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da Mar İlyas Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden siviller için toplu cenaze töreni düzenlendi.

Şam'daki Kassa Mahallesi'nde bulunan çeşitli hastanelerden, cenaze ayini için alınan hayatını kaybedenlerin naaşları, aynı mahalledeki Kutsal Haç Kilisesi'ne getirildi.

Ayine, Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawat'ın yanı sıra devletin üst düzey yetkilileri, Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoksları Patriği 10. Yuhanna, Rum Katolikleri Patriği Yusuf el-Absi ve Süryani Ortodoksların Dünya Patriği İğnatius Efrem Kerim katıldı.

Tabutlar sunağın önüne yerleştirildikten sonra, rahipler ve hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla kilisede cenaze duası edildi, ardından İncil'den bölümler okundu.

Törenin ardından cenazeler, Kutsal Haç Kilisesi'nden sivil savunma ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin eşliğinde konvoy halinde çıkarılarak Mar Ciryos Kilisesi Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Duveyla Mahallesi'nde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde 22 Haziran 2025'te patlama meydana gelmişti.

Suriye Sağlık Bakanlığı, saldırıda 35 kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini bildirmişti.

Suriyeli yetkililer de sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı vermişti.

Türkiye başta olmak üzere aralarında İspanya, Belçika, Fransa, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak gibi ülkelerin bulunduğu birçok ülke terör saldırısını kınayan açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şam'da Kiliseye Terör Saldırısı: Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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