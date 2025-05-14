Şam'da Öğrenciler Yaptırımların Kaldırılmasını Umut Verici Buldu - Son Dakika
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Şam'da Öğrenciler Yaptırımların Kaldırılmasını Umut Verici Buldu

Şam'daki üniversite öğrencileri, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını sevinçle karşıladı.

14.05.2025 13:39
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MUHAMMED KARABACAK/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'nin başkenti Şam'daki üniversite öğrencileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararını gelecekleri için "önemli ve umut verici bir adım" olarak gördüklerini belirtti.

Şam Üniversitesi öğrencileri, Trump'ın Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Tarih bölümü öğrencisi Hazem Kadaa, karardan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Bu yaptırımlar suçlulara yönelikti, halkı cezalandırmamalıydı. Şimdi artık hepimiz için bir umut var. Bu gelişme gençlerin geleceği için atılmış önemli bir adım." dedi.

Mimarlık bölümü öğrencisi Fatma Zehra, yaptırımların kaldırılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Devrik rejim döneminde üniversite öğrencilerinin durumdan olumsuz etkilendiğini anlatan Zehra, "Eskiden yapay zekayı kullanamıyorduk çünkü Suriye'de yasaktı. Mimarlık öğrencileri olarak güçlü bir bilimsel araştırmaya ihtiyacımız var. Tüm bu olumlu gelişmeler, yaptırımların kaldırılmasıyla bağlantılıydı. Yarınlar çok güzel olacak, çok sevineceğiz, çok güzel haberler alacağız." diye konuştu.

Zehra, yaptırımların kaldırılmasının eğitimden teknolojiye, bilimsel araştırmalardan günlük yaşama kadar pek çok alanda olumlu etkileri olacağına inandıklarını kaydederek, "Yapay zeka gibi teknolojilere erişimimiz engellenmişti. Araştırmalarımızda büyük zorluklar yaşıyorduk. Şimdi ise önümüz açılıyor. Gelecek için umutluyuz. Yarın çok daha güzel olacak." ifadesini kullandı.

"Ülkemizi inşa etmek istiyoruz"

Tıp Fakültesi öğrencisi Şam Hac Kaddur, yaptırımların kaldırılması haberini sevinçle karşıladıklarını vurguladı.

Hac Kaddur, "Yeni bir Suriye ortaya çıktı, bizim için yeni bir umut doğdu. Artık hayallerimize yer var. Hayallerin gerçekleşmediği bir yerdeyiz demiyoruz artık." şeklinde konuştu.

Devrik rejim döneminde öğrencilerin ülkeyi terk etmeyi düşündüğünü anlatan Hac Kaddur, "Artık kendi ülkemizde kalmak ve burada okumak istiyoruz. Ülkemizi inşa etmek istiyoruz." dedi.

"Suriye ilerleyecek"

Tıp öğrencisi Mecid el-Garib de Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'ye, Suriye halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Garib, "Gençler olarak, yaptırımlar varken hayatımızı yaşama fırsatımız olmamıştı. Suriye ilerleyecek. İnşallah bir değişim olacak." diye konuştu.

Öğrenci Ahmed el-Harbi ise yaptırımların kaldırılması kararının ardından hayal kurmanın mümkün olabileceğine işaret etti.

Harbi, "Bugün yeni adımlar atmaya başladık. Şu anda biz gençler yaşamaya başladık. Umut etmeye başladık. Yani güzel duygular o kadar yoğun ki tarif edemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şam'da Öğrenciler Yaptırımların Kaldırılmasını Umut Verici Buldu - Son Dakika

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