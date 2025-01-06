Şam'da Tutuklu Eylemi

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(ANKARA) - Suriye İnsan Hakları Gözlenmevi (SOHR) Şam'daki Emevi meydanında, eski Esad yönetimine bağlı askeri ve kolluk güçlerinden 9 bin civarında tutuklunun akıbetinin açıklanmasını talep eden bir gösteri düzenlendiğini belirtti. Eylemler geçiş hükümeti tarafından kontrol edilen cezaevlerinde bazı tutukluların işkenceye uğradığını gösteren video kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlenmevi SOHR, 8 Aralık'ta Esad yönetiiminin devrilmesinin ardından eski yönetime bağlı yaklaşık 9 bin askeri ve kolluk personelinin akıbetinin açıklanmasını talep etmek için Suriye'nin başketi Şam'daki Emevi meydanında yüzlerce sivilin bir araya geldiğini duyurdu. Söz konusu 9 bin kişiden 2 bini Irak'tan Suriye'ye kaçmak isterken Iraklı yetkililerce Suriye'ye geri döndürülmüştü, diğerleri ise geçiş hükümetine bağlı Askeri Operasyonlar Dairesi'nin kontrol noktalarında ya da güvenlik operasyonları sırasında tutuklanmıştı. SOHR kaynaklarına göre Adra Cezaevi, Hama Merkez Cezaevi ve İdlib kırsalındaki Harem Cezaevi'ne nakledilen tutukluların akıbeti hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor.

SOHR'a göre Askeri Operasyonlar Dairesi tutukluların isim listelerini yayınlamayı ve ailelerinin onlarla iletişim kurmasına izin vermeyi reddetti. Özellikle bazı tutuklulara işkence yapıldığını gösteren videoların da yayılmasının ardından bölge sakinleri arasında gerginlik arttı. Emevi meydanında toplanan protestocular tutuklular için özgürlük talep eden pankartlar taşırken aynı zamanda "Askerlere özgürlük. Tutuklulara özgürlük" gibi sloganlar attı. Yeni yönetimin fiili lideri Ahmed eş- Şara'ya tutukluların durumunun çözüme kavuşturulması, gizlilik halinin sona erdirilmesi ve serbest bırakılmaları çağrısında bulunan protestocular tutukluların haklarının garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.

"El-Aci kötü yaşam koşulları nedeniyle eski yönetim için çalışıyordu"

Sosyal medyada yayılan videolar arasında Hama'nın batı kırsalındaki Ayn el-Krum köyünden "Hazım Ali el-Aci" adlı bir tutuklunun işkence gördüğünü görülüyor. SOHR videoyu teyit ederken genç adamın kötü yaşam koşulları nedeniyle eski yönetime bağlı güçler için çalıştığını kaydetti. El-Aci, Deyrizor çölünden Irak'a kaçan 2 bin kişi arasındaydı, Suriye'ye geri döndükten sonra cep telefonlarına el konulan mahkumların aileleriyle iletişim kurmaları mümkün değil. SOHR'a göre El-Aci'nin ailesi en son Irak'tan Suriye'ye dönen otobüslere bindirildiğinde El-Aci'den haber alabildi ve ardından El-Aci'nin izini tamamen kaybettiler.