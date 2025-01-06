Şam'da Tutuklu Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şam'da Tutuklu Eylemi

Şam'da 9 bin tutuklunun akıbeti için gösteri düzenlendi, işkenceye uğradıkları iddia ediliyor.

06.01.2025 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Suriye İnsan Hakları Gözlenmevi (SOHR) Şam'daki Emevi meydanında, eski Esad yönetimine bağlı askeri ve kolluk güçlerinden 9 bin civarında tutuklunun akıbetinin açıklanmasını talep eden bir gösteri düzenlendiğini belirtti. Eylemler geçiş hükümeti tarafından kontrol edilen cezaevlerinde bazı tutukluların işkenceye uğradığını gösteren video kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlenmevi SOHR, 8 Aralık'ta Esad yönetiiminin devrilmesinin ardından eski yönetime bağlı yaklaşık 9 bin askeri ve kolluk personelinin akıbetinin açıklanmasını talep etmek için Suriye'nin başketi Şam'daki Emevi meydanında yüzlerce sivilin bir araya geldiğini duyurdu. Söz konusu 9 bin kişiden 2 bini Irak'tan Suriye'ye kaçmak isterken Iraklı yetkililerce Suriye'ye geri döndürülmüştü, diğerleri ise geçiş hükümetine bağlı Askeri Operasyonlar Dairesi'nin kontrol noktalarında ya da güvenlik operasyonları sırasında tutuklanmıştı. SOHR kaynaklarına göre Adra Cezaevi, Hama Merkez Cezaevi ve İdlib kırsalındaki Harem Cezaevi'ne nakledilen tutukluların akıbeti hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor.

SOHR'a göre Askeri Operasyonlar Dairesi tutukluların isim listelerini yayınlamayı ve ailelerinin onlarla iletişim kurmasına izin vermeyi reddetti. Özellikle bazı tutuklulara işkence yapıldığını gösteren videoların da yayılmasının ardından bölge sakinleri arasında gerginlik arttı. Emevi meydanında toplanan protestocular tutuklular için özgürlük talep eden pankartlar taşırken aynı zamanda  "Askerlere özgürlük. Tutuklulara özgürlük" gibi sloganlar attı. Yeni yönetimin fiili lideri Ahmed eş- Şara'ya tutukluların durumunun çözüme kavuşturulması, gizlilik halinin sona erdirilmesi ve serbest bırakılmaları çağrısında bulunan protestocular tutukluların haklarının garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.

"El-Aci kötü yaşam koşulları nedeniyle eski yönetim için çalışıyordu"

Sosyal medyada yayılan videolar arasında Hama'nın batı kırsalındaki Ayn el-Krum köyünden "Hazım Ali el-Aci" adlı bir tutuklunun işkence gördüğünü görülüyor. SOHR videoyu teyit ederken genç adamın kötü yaşam koşulları nedeniyle eski yönetime bağlı güçler için çalıştığını kaydetti. El-Aci, Deyrizor çölünden Irak'a kaçan 2 bin kişi arasındaydı, Suriye'ye geri döndükten sonra cep telefonlarına el konulan mahkumların aileleriyle iletişim kurmaları mümkün değil. SOHR'a göre El-Aci'nin ailesi en son Irak'tan Suriye'ye dönen otobüslere bindirildiğinde El-Aci'den haber alabildi ve ardından El-Aci'nin izini tamamen kaybettiler.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şam'da Tutuklu Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
15:27 TBMM’ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
01:59 Kayseri’de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 17:52:00. #1.11#
SON DAKİKA: Şam'da Tutuklu Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.