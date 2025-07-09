Samandağ\'da Asansördeki Anne ve Kız Kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde asansörde mahsur kalan anne ve kız çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kapısuyu Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın dış cephesindeki asansör arıza yapınca kimlikleri henüz belirlenemeyen anne ile kızı mahsur kaldı.

İhbarı üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri asansörde mahsur kalan anne ve kız çocuğunu kurtardı.

Anne ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.