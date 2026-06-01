Samandağ'da Balina Görüntülendi
Samandağ'da Balina Görüntülendi

01.06.2026 13:11
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dalgıçlar, açıkta bir balinayı cep telefonu ile kayıt etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında görülen balina, dalıştan dönen dalgıçlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hatay Dalış Merkezi üyeleri, dalış etkinliğinden tekneyle kıyıya döndükleri sırada Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu noktanın yakınlarında hareketlilik fark etti.

Suda balina olduğunu anlayan dalgıçlar, bir süre takip ettikleri canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Balina daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Samandağ, Güncel, Hatay, Dünya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

