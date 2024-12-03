Samandağ'da Depoda Yangın

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde ev eşyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evi hasar gören bir ailenin eşyalarını koyduğu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda hasar oluştu.