Samandağ'da dron destekli operasyonda 371 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Samandağ'da dron destekli operasyonda 371 kök kenevir ele geçirildi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerinin dron destekli incelemesinde 371 kök kenevir bulundu. Yeniköy ve Yaylıca mahallelerindeki arazilerde kenevir ekildiği bilgisi üzerine başlatılan çalışmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 371 kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy ve Yaylıca mahallelerindeki bazı arazilere kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

M.A, R.A. ve N.B'ye ait arazilerde dron desteğiyle yapılan incelemede 371 kök kenevir bulundu.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samandağ'da dron destekli operasyonda 371 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samandağ'da dron destekli operasyonda 371 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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